Самые значительные плюсы для здоровья от сухофруктов

В сухофруктах содержится масса ценных питательных веществ, укрепляющих здоровье. И вот несколько наиболее значительных преимуществ этих продуктов.Иммунитет. Сухофрукты богаты калием, железом, фолиевой кислотой, кальцием и магнием - важными питательными веществами, которые помогают укрепить иммунитет. Содержащиеся в этом суперпродукте антиоксиданты сохраняют здоровье.Похудение. Благодаря высокой пищевой ценности сухофрукты могут стать отличным дополнением к диете. Они ускоряют обмен веществ и способствуют похудению. Употребление сушеных абрикосов, фиников, чернослива и изюма может сдерживать тягу к еде и продлевать сытость, тем самым помогая сбросить лишние килограммы.Сердце. Изюм и прочие сухофрукты богаты клетчаткой, калием и другими растительными соединениями, которые помогают контролировать уровень сахара в крови, снижать давление и холестерин. Тем самым уменьшается и показатель воспалений. Все эти факторы уменьшают риск сердечно-сосудистых недугов. Чернослив также является хорошим вариантом для сердца. Однако следует избегать сухофруктов с добавлением сахара.Диабет. При умеренном употреблении сухофрукты помогают поддерживать уровень сахара в крови. Они содержат антиоксиданты, улучшающие реакцию инсулина, предотвращающие окислительный стресс и воспаления в поджелудочной железе. Однако нужно проконсультироваться с врачом, прежде чем включать их в свой рацион, и особенно людям с сахарным диабетом.Запоры. Инжир содержит волокна, которые помогают выводить отходы из организма. Фисташки, финики и чернослив также способствуют опорожнению кишечника и избавлению от запора. Растворимые и нерастворимые волокна могут помочь укрепить пищеварение и сохранить здоровье кишечника.Анемия. Изюм, финики и абрикосы богаты железом, клетчаткой и витаминами, что подходит страдающих анемией людей. Они также содержат витамин B и такие минералы, как фосфор и медь, которые помогают улучшить анализ крови.