Скандинавскую диету назвали залогом долголетия: главные правила

Доказана польза этой диеты.Исследования показывают, что система питания, характерная для скандинавских стран, являются ключом к укреплению здоровья и долголетию. Ученые и раньше проявляли интерес к питанию скандинавских народов, но пандемия коронавируса значительно усилила его.«Все страны Северной Европы превысили ожидаемую продолжительность жизни в мире, а бремя болезней, включая коронавирус, там ниже, чем в остальном мире», – пишет издание.По мнению ученых, выступивших на страницах этого издания, скандинавская диета, отражающая стиль питания этого региона, во многом обеспечивает столь впечатляющее здоровье местного населения.Что представляет собой скандинавская диета? В ней делается упор на потребление жирной рыбы – лососевых пород, скумбрии, сельди.Ягоды, корнеплоды, орехи, нежирные молочные продукты и цельнозерновые также входят в нордический рацион питания. Какие именно корнеплоды: морковь, репа, картофель, свекла, пастернак.«Скандинавская диета напоминает средиземноморскую диету с одним отличием. В нордическом рационе делается упор на использование масла канолы вместо оливкового масла первого отжима», – сообщает портал о здоровье Healthline.Как укрепляет здоровье скандинавская диета. В обзоре Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, что следование данному типу питания снижает риск рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.Также эффекты этого стиля питания исследовались учеными из Университета Ватерлоо (Канада). В их испытаниях участвовали мужчины и женщины, страдавшие ожирением, возрастом (в среднем) 42 года. В результате исследователи пришли к заключению, что следование скандинавской диете способствует не только снижению веса, но и значительному снижению артериального давления, как систолического, так и диастолического.По словам ученых, снижение артериального давления во взрослом возрасте является важным фактором продления жизни, поскольку повышенное АД напрямую связано с сердечными приступами и инсультами. В связи с этим они рекомендуют скандинавскую диету как оптимальный способ достичь долголетия с сохранением хорошего здоровья.