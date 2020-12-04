Медики озвучили правила использования многоразовой защитной маски

Неправильное использования многоразовых тканевых масок может снизить эффективность барьерной защиты. По словам экспертов, от маски нужно избавиться, если резинки износились. Из-за растянутых и слабых креплений защитная ткань не будет прилегать плотно к лицу, что значительно увеличит риск заражения.Специалисты запрещают использовать маску с разрывами ткани, дырками и торчащими нитками. Через эти отверстия возможно проникновение вирусных частиц. Также нужно избавиться от маски, если на ней остаются пятна даже после стирки. Любое истончение ткани может поставить под угрозу здоровье человека, подчеркивают медики.Так, если через маску можно задуть свечку или увидеть дым от дыхания на холоде, значит, ее пора заменить. По словам экспертов, если вы неправильно постирали маску или исчерпали лимит в 30 стирок, такое изделие подлежит утилизации. Притом, если в инструкции к маске сказано, что ее можно стирать только вручную, не следует пренебрегать этой рекомендацией. Врачи подчеркивают: многоразовую тканевую маску можно надевать не более 30 раз, стирая перед каждым разом.