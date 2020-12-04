Ученые выяснили, почему ночью сердце замедляется

Исследование мышей и крыс под руководством Манчестерского университета обнаружило, что блуждающий нерв не задействован напрямую в регулировании сердцебиения ночью. Вместо этого синусовый узел ответственен за замедление ритма.Ученые обнаружили, что у синусового узла присутствуют биологические часы, которые помогают замедлять сердце ночью. Результаты исследования были представлены в журнале Heart Rhythm.Команда продемонстрировала, что изменения в HCN4, ключевой белок, контролирующий частоту сердечных сокращений, в разное время дня и ночи могут объяснить изменения в частоте сердечных сокращений. Команда обнаружила, что блокирование HCN4 с помощью ивабрадина устранило разницу в частоте сердечных сокращений между днем и ночью. Команда обнаружила роль гена биологических часов BMAL1 в качестве регулятора HCN4. Это может стать основой для будущего лечения аритмий.