Даже низкие дозы стероидов опасны для сердца

Высокие дозы стероидов уже давно связаны с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако новое исследование показало, что соответствующий риск есть и при употреблении низких доз.Чтобы количественно оценить сердечно-сосудистый риск, зависящий от дозы глюкокортикоидов, исследователи проанализировали медицинские записи 87,7 тыс. пациентов с шестью различными диагнозами, получавших помощь в 389 клиниках Великобритании в 1998-2017 годах.Исследователи обнаружили, что для пациентов, принимающих менее 5 миллиграммов пренизолона в день, абсолютный риск сердечно-сосудистых заболеваний почти удваивается по сравнению с пациентами, не принимающими глюкокортикоиды. Повышенные дозозависимые отношения риска были обнаружены по всем измеренным сердечно-сосудистым заболеваниям.