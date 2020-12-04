Зачем нужны витамины и минералы?

Еще со школьной скамьи учителя рассказывают нам о пользе витаминов и минералов. Действительно ли они так важны для организма и чем чревата их нехватка? Эти вопросы обговариваем в статье.

Польза витаминов

В слове “Витамин” заложено понятие “Жизнь” (от лат. vita). Эти маленькие вещества поддерживают все процессы жизнедеятельности и метаболизма. Представляем вам далеко не полный перечень того, зачем нужны витамины:

? поддерживают синтез ферментов, гормонов;

? участвуют в обмене веществ;

? обеспечивают работу иммунитета;

? способствуют наполнению организма энергией;

? поддерживают работу репродуктивной, нервной, эндокринной систем;

? выполняют роль помощника при развитии костной ткани.

Витамины обеспечивают нормальную работоспособность, хорошее настроение и жизненный тонус.

Польза минералов

Минералы так же важны, как и витамины. Это биологически важные компоненты, которые обеспечивают работу нервов, способствуют выработке крови, восстановлению костной ткани, функционированию всех органов и систем. Минералы должны поступать вместе с витаминами. Они помогают друг другу усваиваться и работают в комплексе.

Симптомы нехватки нутриентов

Первые признаки дефицита нутриентов сразу отражаются на внешнем виде:

? тускнеют волосы и ломаются ногти;

? на коже начинаются высыпания;

? могут кровоточить десны и крошиться зубы.

Общее состояние ухудшается:

? снижается иммунитет и человек часто болеет;

? возникает сонливость и усталость;

? меняется настроение — человек становится агрессивным или депрессивным.

Внутри также происходят изменения: органы не получают достаточно питательных веществ для выполнения своих основных функций.

Продукты с высоким содержанием биологически важных веществ

Витамины и минералы организм не вырабатывает самостоятельно. Некоторую часть из них продуцирует кишечная микрофлора, но основную долю нутриентов человек получает только с пищей.

Главные источники полезных нутриентов — овощи и фрукты, молоко и молочные продукты, мясо и рыба, печень.

Для повышения своего витаминного статуса ВОЗ также рекомендует употреблять витаминно-минеральные комплексы, например, Супрадин® Актив от Байер. Он содержит набор необходимых нутриентов и дополнительный источник энергии — коэнзим Q10. Благодаря Супрадин® вы можете повысить выносливость организма, укрепить иммунитет и восполнить дефицит витаминов и минералов. Не забывайте консультироваться с врачом перед началом употребления комплекса.
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