Зачем нужны витамины и минералы?

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Еще со школьной скамьи учителя рассказывают нам о пользе витаминов и минералов. Действительно ли они так важны для организма и чем чревата их нехватка? Эти вопросы обговариваем в статье.Польза витаминовВ слове “Витамин” заложено понятие “Жизнь” (от лат. vita). Эти маленькие вещества поддерживают все процессы жизнедеятельности и метаболизма. Представляем вам далеко не полный перечень того, зачем нужны витамины:? поддерживают синтез ферментов, гормонов;? участвуют в обмене веществ;? обеспечивают работу иммунитета;? способствуют наполнению организма энергией;? поддерживают работу репродуктивной, нервной, эндокринной систем;? выполняют роль помощника при развитии костной ткани.Витамины обеспечивают нормальную работоспособность, хорошее настроение и жизненный тонус.Польза минераловМинералы так же важны, как и витамины. Это биологически важные компоненты, которые обеспечивают работу нервов, способствуют выработке крови, восстановлению костной ткани, функционированию всех органов и систем. Минералы должны поступать вместе с витаминами. Они помогают друг другу усваиваться и работают в комплексе.Симптомы нехватки нутриентовПервые признаки дефицита нутриентов сразу отражаются на внешнем виде:? тускнеют волосы и ломаются ногти;? на коже начинаются высыпания;? могут кровоточить десны и крошиться зубы.Общее состояние ухудшается:? снижается иммунитет и человек часто болеет;? возникает сонливость и усталость;? меняется настроение — человек становится агрессивным или депрессивным.Внутри также происходят изменения: органы не получают достаточно питательных веществ для выполнения своих основных функций.Продукты с высоким содержанием биологически важных веществВитамины и минералы организм не вырабатывает самостоятельно. Некоторую часть из них продуцирует кишечная микрофлора, но основную долю нутриентов человек получает только с пищей.Главные источники полезных нутриентов — овощи и фрукты, молоко и молочные продукты, мясо и рыба, печень.Для повышения своего витаминного статуса ВОЗ также рекомендует употреблять витаминно-минеральные комплексы, например, Супрадин® Актив от Байер. Он содержит набор необходимых нутриентов и дополнительный источник энергии — коэнзим Q10. Благодаря Супрадин® вы можете повысить выносливость организма, укрепить иммунитет и восполнить дефицит витаминов и минералов. Не забывайте консультироваться с врачом перед началом употребления комплекса.