Зачем нужны витамины и минералы?
Польза витаминов
В слове “Витамин” заложено понятие “Жизнь” (от лат. vita). Эти маленькие вещества поддерживают все процессы жизнедеятельности и метаболизма. Представляем вам далеко не полный перечень того, зачем нужны витамины:
? поддерживают синтез ферментов, гормонов;
? участвуют в обмене веществ;
? обеспечивают работу иммунитета;
? способствуют наполнению организма энергией;
? поддерживают работу репродуктивной, нервной, эндокринной систем;
? выполняют роль помощника при развитии костной ткани.
Витамины обеспечивают нормальную работоспособность, хорошее настроение и жизненный тонус.
Польза минералов
Минералы так же важны, как и витамины. Это биологически важные компоненты, которые обеспечивают работу нервов, способствуют выработке крови, восстановлению костной ткани, функционированию всех органов и систем. Минералы должны поступать вместе с витаминами. Они помогают друг другу усваиваться и работают в комплексе.
Симптомы нехватки нутриентов
Первые признаки дефицита нутриентов сразу отражаются на внешнем виде:
? тускнеют волосы и ломаются ногти;
? на коже начинаются высыпания;
? могут кровоточить десны и крошиться зубы.
Общее состояние ухудшается:
? снижается иммунитет и человек часто болеет;
? возникает сонливость и усталость;
? меняется настроение — человек становится агрессивным или депрессивным.
Внутри также происходят изменения: органы не получают достаточно питательных веществ для выполнения своих основных функций.
Продукты с высоким содержанием биологически важных веществ
Витамины и минералы организм не вырабатывает самостоятельно. Некоторую часть из них продуцирует кишечная микрофлора, но основную долю нутриентов человек получает только с пищей.
Главные источники полезных нутриентов — овощи и фрукты, молоко и молочные продукты, мясо и рыба, печень.
Для повышения своего витаминного статуса ВОЗ также рекомендует употреблять витаминно-минеральные комплексы, например, Супрадин® Актив от Байер. Он содержит набор необходимых нутриентов и дополнительный источник энергии — коэнзим Q10. Благодаря Супрадин® вы можете повысить выносливость организма, укрепить иммунитет и восполнить дефицит витаминов и минералов. Не забывайте консультироваться с врачом перед началом употребления комплекса.
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