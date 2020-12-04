Секрет душа, который заряжает энергией на целый день
Утром специалисты рекомендуют проводить "шоковую терапию", которая отлично заряжает энергией на весь день. Смысл в том, что после мытья необходимо сразу же включить холодную воду и постоять под ней 30 секунд. Чтобы снизить неприятные ощущения медики рекомендуют кричать, глубоко дышать или даже ругаться.
Затем нужно включить максимально горячую воду, которую вы сможете выдержать и постоять под ней ещё 30 секунд. Это называется контрастный душ. Он стимулирует нервную систему, расширяет капилляры, а также усиливает кровоток. После горячей воды обязательно нужно ещё 30 секунд постоять под холодной. Врачи советуют заканчивать процедуру "подзарядки" именно холодной водой.
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