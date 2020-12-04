Секрет душа, который заряжает энергией на целый день

Мало кто знает, но горячий душ совсем не подходит для начала дня. Врачи рекомендуют принимать его перед сном, поскольку он хорошо помогает при бессоннице. Дело в том, что после выхода из душа в более прохладную среду организм начинает охлаждаться. Это приводит к расслаблению, поскольку во время сна температура тела незначительно понижается.

Утром специалисты рекомендуют проводить "шоковую терапию", которая отлично заряжает энергией на весь день. Смысл в том, что после мытья необходимо сразу же включить холодную воду и постоять под ней 30 секунд. Чтобы снизить неприятные ощущения медики рекомендуют кричать, глубоко дышать или даже ругаться.

Затем нужно включить максимально горячую воду, которую вы сможете выдержать и постоять под ней ещё 30 секунд. Это называется контрастный душ. Он стимулирует нервную систему, расширяет капилляры, а также усиливает кровоток. После горячей воды обязательно нужно ещё 30 секунд постоять под холодной. Врачи советуют заканчивать процедуру "подзарядки" именно холодной водой.
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