Замена красного мяса на другие источники белка снижает риск болезней сердца

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«Поставщиками» белка, в частности, могут быть растительные продукты, яйца, нежирное молоко.Красное мясо и болезни сердцаМногие исследования демонстрировали, что употребление красного и обработанного мяса связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них. Кроме того, оно может увеличивать вероятность появления хронических болезней и некоторых видов рака. Американские рекомендации по питанию советуют ограничить употребление этих продуктов.Стоит оговориться, что ряд научных работ не подтверждал вредное воздействие красного мяса на сердце. Именно в них авторы нового исследования и нашли определенные изъяны. Так, в некоторых трудах сравнивали здоровье людей, которые едят красное и обработанное мясо, со здоровьем тех, кто есть меньше мяса, но заменяет его другими продуктами (содержащими много сахара, крахмала, насыщенных жиров, то есть, по сути -– вредными). Таким образом, вторая группа могла быть «испорчена» плохой диетой.В новом исследовании ученые из Гарвардского университета постарались избежать таких ошибок. Они учли не только, сколько красного и обработанного мяса употребляют участники, но и как влияет на здоровье его замена именно качественными источниками растительного белка.Новое исследованиеАвторы проанализировали данные более 43 тысяч мужчин, которые участвовали в длительном исследовании здоровья медицинских работников. Начиная с 1986 года его участники каждые четыре года заполняли подробные анкеты о своей диете. Наблюдение продолжалось в течение 30 лет.Ученые обнаружили, что каждая порция красного мяса в день связана с увеличением риска сердечно-сосудистых болезней на 11%, а обработанного мяса – на 15%. В то же время получение белка из растительных источников снижало этот риск на 14%.Исследователи сделали отдельный фокус на пользе замены красного мяса другими источниками белка. У людей в возрасте 65 лет и старше вероятность сердечно-сосудистых болезней снижался на 18%, если они вместо красного мяса ели бобовые, орехи, сою, крупы. Этот эффект был менее выразительным для тех, кто получал мало клетчатки.У более молодых риск сердечно-сосудистых болезней снижался на 20% при замене мяса на яйца. Менее выразительный эффект давали нежирные молочные и цельнозерновые продукты.Замена мяса рыбой само по себе никак не влияло на это риск. Ученые объясняют это методами готовки рыбы: вероятно, участники исследования чаще употребляли ее в жареном виде. Кроме того, в анкетах потребление рыбы учитывало и обработанные продукты, например, консервы и рыбные палочки.Как ученые объясняют результатыУченые указывают, что употребление красного мяса связано с повышением уровня «вредного» холестерина в крови, что является фактором риска развития атеросклероза и ишемической болезни сердца. Растительные источники белка не дают такого эффекта. Кроме того, в мясе высоко содержание насыщенных жиров и других веществ, которые также плохо влияют на здоровье сердца. В продуктах из обработанного мяса обычно высокое содержание соли, которая может провоцировать повышение артериального давления.