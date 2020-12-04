Вызывает ли коронавирус болезнь Паркинсона?

За время пандемии COVID-19 были описаны три случая появления симптомов болезни Паркинсона сразу после перенесенной инфекции. Авторы нового обзора, опубликованного в Lancet Neurology, считают, что сейчас рано говорить о том, что коронавирус может провоцировать это нервную болезнь.Болезнь Паркинсона и COVID-19Неврологические симптомы часто сопровождают COVID-19. Потеря обоняния его снижение – характерный симптом болезни. Он привлекает особое внимание невропатологов, потому что также может быть ранним признаком болезни Паркинсона.К настоящему времени о развитии паркинсонизма (симптомов болезни Паркинсона) после инфекции SARS-CoV-2 врачи сообщали три раза. Он был обнаружен у трех сравнительно молодых людей – двух мужчин (45 и 58 лет) и одной женщины (35 лет). Начало болезни у всех пациентов было острым. У двух пациентов не было выявлено генетической предрасположенности к болезни, одному такие тесты не проводились.Появление болезни Паркинсона или паркинсонизма после перенесенной инфекционной болезни – известный феномен. Он может быть связан с повреждением некоторых структур головного мозга инфекцией, воспалением в мозге или проявлением болезни Паркинсона, которая раньше протекала бессимптомно.Ранее ученые пытались связать разные вирусы с риском развития болезни Паркинсона, но каждый раз доказательства были недостаточны. Сейчас в связи с быстрым распространением COVID-19 некоторые специалисты высказывают опасение, что в результате пандемии может значительно увеличиться количество пациентов с паркинсонизмом, что увеличит нагрузку на здравоохранение.Почему ученые скептично настроеныОсновная неопределенность, на которую указывают авторы нового обзора – отсутствие данных о неврологических симптомах у этих пациентов до перенесенного COVID-19. К симптомам, которые позволяют заподозрить скорое появление развернутой картины болезни Паркинсона, относят расстройство поведения в фазу сна с быстрыми движениями глаз и снижение обоняния. Поскольку неврологический статус пациентов до инфекции не был известен, нельзя исключить, что болезнь Паркинсона или паркинсонизм у них начали развиваться раньше.То, что во всех трех случаях симптомы появились остро вскоре после COVID-19, может свидетельствовать о том, что это скорее связанный с инфекцией синдром паркинсонизма, а не сама болезнь Паркинсона.Также ученые пишут, что на сегодня ни одно исследование не показало, что коронавиурс может повреждать отдел мозга, который связан с развитием болезни Паркинсона – черное вещество. Они отмечают, что даже в спинномозговой жидкости пациентов с энцефалитом (воспалением головного мозга) при COVID-19 чаще не обнаруживают вирус.Авторы обзора делают вывод, что сегодня нет достаточных доказательств того, что коронавирус может быть причиной болезни Паркинсона. Хотя вирус действительно может вызывать неврологические осложнения, они считают неоправданным ожидание волны заболеваемости болезнью Паркинсона, связанной с ним. Подобные заявления, по мнению ученых, можно делать только при наличии точных данных.