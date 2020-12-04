Диетологи рассказали, как научиться есть в меру

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Залог стройной фигуры и хорошего самочувствия.Вы пытаетесь похудеть, но соблазн перекусить или побаловать себя чем-то калорийным сильнее вас? Как перестать переедать и не чувствовать при этом голода.Регулярное чрезмерное употребление пищи приводит к увеличению веса, а также к проблемам со здоровьем.Что такое перееданиеПереедание – это когда человек потребляет больше калорий, чем нужно для его организма. Эти избыточные калории сохраняются в организме как жировая ткань. Если же вы употребляете нормированное количество калорий, то тело превращает их в энергию.Министерство сельского хозяйства США отмечает, что от 2 до 2,5 тысяч калорий – это рекомендуемая суточная норма, чтобы поддерживать свой вес. Но при этом, некоторым женщинам требуется меньше калорий.Для того, чтобы определить личную норму калорий, необходимо воспользоваться онлайн-калькулятором. Он вычислит количество калорий, которые необходимы вашему организму для энергии, на основе вашего роста и веса, а также физической активности.Почему люди переедаютСуществует много причин, почему люди переедают. Некоторые врачи пришли к выводу, что хроническое переедание подобно другим пагубным привычкам, таким как пьянство или азартные игры. В таких случаях чрезмерное употребление большого количества пищи может быть способом успокоить негативные эмоции или реакцией организма на травму в прошлом.Другие люди имеют проблемы с перееданием просто потому, что не осознают, сколько калорий в еде, которую они едят. Некоторые полезные продукты, такие как орехи или сыр, содержат много калорий на порцию.Основные признаки перееданияповышается пульс, более 80 ударов в минуту;возможно ощущение жара, головокружение, выделение пота;возможно повышение артериального давления по сравнению с привычным;сонливость, тяжесть;вздутие живота, появление газов;возможно появление изжоги;беспокойный сон.Эффективные способы, которые помогут не переедатьДля начала нужно определить источник вашей склонности к перееданию. В зависимости от сути проблемы, возможно, придется обратиться к лицензированному терапевту. Существуют даже определенные группы, которые помогают преодолеть эту пагубную привычку.Если же пищевые привычки не обусловлены психологическими проблемами, то вам необходимо обратиться за помощью к диетологу. Он поможет разработать план питания, который поможет положить конец перееданию.Контролируйте то, сколько вы едите. Концентрируйтесь только на еде: жуйте медленно, принимая во внимание вкусы и фактуру вашей пищи.Иногда люди путают жажду с голодом, поэтому, если вы чувствуете голод, попробуйте сначала выпить стакан воды.Вы можете есть, когда вам скучно. Чтобы уменьшить количество перекусов, необходимо побороть скуку: занимайтесь хобби или спортом.