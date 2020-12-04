Осторожно, вакцинация! Какие побочные эффекты ожидают россиян?
Примечательно, что побочные эффекты после прививки возникают у каждого десятого человека. На это указывает статистика, которая была подсчитана при проведении клинических испытаний.
По словам разработчиков вакцины, многое зависит от индивидуальных особенностей организма. У некоторых людей может появляться сильная температура, головные боли, тошнота и слабость. Медики советуют в таком случае снизить нагрузку, возможно даже взять несколько отгулов и отдохнуть.
При температуре тела выше 38 градусов по Цельсию врачи советуют принять жаропонижающее. Более того, в месте введения препарата может возникнуть небольшая аллергическая реакция, которую можно вылечить обычным противоаллергическим лекарством.
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