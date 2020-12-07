Можно ли тренироваться при простуде?
Занимаетесь спортом, несмотря на простуду?
Если симптомы незначительны, возникает вопрос: можно ли продолжать тренировки или лучше взять несколько дней отдыха и дать организму отдохнуть? Доктор Пол Шмидт-Хеллингера, врач Шарите в Берлине и эксперт в социальной спортивной сети Strava: если у вас есть такие симптомы, как лихорадка, общее ощущение болезни или боли в конечностях, вы определенно должны прекратить тренировки.
Никаких тренировок, если у вас простуда, без теста на ковид
«Если симптомы простуды (боль в горле или насморк), можно было проводить легкие тренировки на выносливость», - говорит Шмидт-Хеллингер.
В случае легкой простуды это означает, что спортсмен должен тренировать только базовую выносливость и только около 60 процентов от продолжительности остальной тренировки.
Однако на данный момент эта больше не имеет смысла:
«Учитывая текущую ситуацию и относительный риск Covid-19, перед использованием этого совета следует сначала провести тест на коронавирус», - советует эксперт .
Не тренируйтесь интенсивно и уделяйте больше внимания растяжке
Если тест отрицательный и вы решили продолжить тренировку с низкой интенсивностью, вам следует быть осторожным, чтобы не переборщить. Пользователи спортивных приложений могут видеть, насколько интенсивными были тренировки.
Интенсивность тренировок должна быть ниже средней. Остальное время следует потратить на расслабление и сосредоточиться на растяжке и силовых тренировках небольших и запущенных групп мышц, - советует врач. Например, для этого идеально подходит гимнастика для ног.
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