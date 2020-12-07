Можно ли тренироваться при простуде?

Тем, у кого есть только легкие симптомы, фактически разрешено заниматься спортом на низком уровне. Но применимо ли это также к текущей ситуации с коронавирусом?Занимаетесь спортом, несмотря на простуду?Если симптомы незначительны, возникает вопрос: можно ли продолжать тренировки или лучше взять несколько дней отдыха и дать организму отдохнуть? Доктор Пол Шмидт-Хеллингера, врач Шарите в Берлине и эксперт в социальной спортивной сети Strava: если у вас есть такие симптомы, как лихорадка, общее ощущение болезни или боли в конечностях, вы определенно должны прекратить тренировки.Никаких тренировок, если у вас простуда, без теста на ковид«Если симптомы простуды (боль в горле или насморк), можно было проводить легкие тренировки на выносливость», - говорит Шмидт-Хеллингер.В случае легкой простуды это означает, что спортсмен должен тренировать только базовую выносливость и только около 60 процентов от продолжительности остальной тренировки.Однако на данный момент эта больше не имеет смысла:«Учитывая текущую ситуацию и относительный риск Covid-19, перед использованием этого совета следует сначала провести тест на коронавирус», - советует эксперт .Не тренируйтесь интенсивно и уделяйте больше внимания растяжкеЕсли тест отрицательный и вы решили продолжить тренировку с низкой интенсивностью, вам следует быть осторожным, чтобы не переборщить. Пользователи спортивных приложений могут видеть, насколько интенсивными были тренировки.Интенсивность тренировок должна быть ниже средней. Остальное время следует потратить на расслабление и сосредоточиться на растяжке и силовых тренировках небольших и запущенных групп мышц, - советует врач. Например, для этого идеально подходит гимнастика для ног.