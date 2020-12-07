Для лучшего обмена веществ: 10 идей для интеграции растительной диеты в повседневную жизнь
Непосредственно видно, что продукты на растительной основе обычно могут набирать очки с высоким содержанием питательных веществ и низкой плотностью энергии.
В среднем на 14 кг меньше благодаря веганской диете
В вашингтонском исследовании приняли участие 244 человека, которые были разделены на две группы равного размера. В течение 16-недельного периода исследования одна группа придерживалась чисто овощной диеты с упором на овощи, цельнозерновые и фрукты - без продуктов животного происхождения и без добавления жиров.
У них не было ограничений по калорийности. Другая группа ела как обычно. Обеим группам было запрещено употреблять больше минимального количества алкоголя в день.
Группа веганов смогла снизить массу тела в среднем на 14 килограммов. Контрольная группа изменений не показала.
Повышенный метаболизм после веганской еды
Помимо веса, также исследовали постпрандиальный метаболизм - метаболизм после еды. Исследование показало, что у тех, кто придерживался веганской диеты, метаболические показатели повысились на 16 процентов.
Десять идей заменить продукты животного происхождения на тарелке
Чечевица вместо фарша в спагетти болоньезе
Фалафель вместо фрикаделек
Цветная капуста вместо курицы в карри
Сельдерей вместо свинины в шницеле
Жареный молотый миндаль с морской солью вместо пармезана
Миндальный смузи с высоким содержанием протеина вместо молочного коктейля
Паста из семян подсолнечника и свежей зелени вместо сливочного сыра на травах
Ореховый крем вместо мороженого
Картофельные оладьи без яйца
Заменитель веганских сливок вместо сливочного соуса
Чтобы придерживаться постной диеты, не нужны дорогие продукты-заменители, особенно обогащенные добавками. Благодаря высокому содержанию растительного белка и ценной клетчатки бобовые являются идеальным дополнением к любому блюду и могут легко заменить мясной гарнир.
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