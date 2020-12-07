Для лучшего обмена веществ: 10 идей для интеграции растительной диеты в повседневную жизнь

Новое исследование подтверждает, что чисто растительная диета может положительно влиять на обмен веществ. С помощью этих десяти идей вы легко сможете заменить животную пищу растительной. Веганская диета не только считается устойчивой и здоровой - теперь также известно, что чисто растительная диета может привести к потере веса.Непосредственно видно, что продукты на растительной основе обычно могут набирать очки с высоким содержанием питательных веществ и низкой плотностью энергии.В среднем на 14 кг меньше благодаря веганской диетеВ вашингтонском исследовании приняли участие 244 человека, которые были разделены на две группы равного размера. В течение 16-недельного периода исследования одна группа придерживалась чисто овощной диеты с упором на овощи, цельнозерновые и фрукты - без продуктов животного происхождения и без добавления жиров.У них не было ограничений по калорийности. Другая группа ела как обычно. Обеим группам было запрещено употреблять больше минимального количества алкоголя в день.Группа веганов смогла снизить массу тела в среднем на 14 килограммов. Контрольная группа изменений не показала.Повышенный метаболизм после веганской едыПомимо веса, также исследовали постпрандиальный метаболизм - метаболизм после еды. Исследование показало, что у тех, кто придерживался веганской диеты, метаболические показатели повысились на 16 процентов.Десять идей заменить продукты животного происхождения на тарелкеЧечевица вместо фарша в спагетти болоньезеФалафель вместо фрикаделекЦветная капуста вместо курицы в карриСельдерей вместо свинины в шницелеЖареный молотый миндаль с морской солью вместо пармезанаМиндальный смузи с высоким содержанием протеина вместо молочного коктейляПаста из семян подсолнечника и свежей зелени вместо сливочного сыра на травахОреховый крем вместо мороженогоКартофельные оладьи без яйцаЗаменитель веганских сливок вместо сливочного соусаЧтобы придерживаться постной диеты, не нужны дорогие продукты-заменители, особенно обогащенные добавками. Благодаря высокому содержанию растительного белка и ценной клетчатки бобовые являются идеальным дополнением к любому блюду и могут легко заменить мясной гарнир.