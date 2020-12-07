Диетолог Григорьян рассказала о скрытой опасности мандаринов

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Говоря о скрытой опасности мандаринов, диетолог указала на высокую концентрацию углеводов в этих цитрусовых фруктах.Мандарины обеспечивают организм мощным антиоксидантом – витамином С, их ароматические масла позитивно воздействуют на состояние нервной системы, улучшают эмоциональное здоровье. Но также их плодам присуща скрытая опасность, что следует из объяснений кандидата медицинских наук диетолога Ольги Григорьян.Медик отметила, что состав мандаринов отличается высокой концентрацией углеводов в виде фруктозы, и потребление оранжевых плодов без ограничений повышает риск появления лишнего веса.«Мандарины являются лидерами по содержанию фруктозы. Количество углеводов по сравнению с другими цитрусовыми в мандаринах самое большое. Причем это простые углеводы, они очень быстро всасываются», - сказала Григорьян в интервью.Она подчеркнула, что худеющим людям, диабетикам, имеющим избыток веса или ожирение есть мандарины следует строго умеренно. Диетолог назвала предельное количество для данных категорий граждан – два плода в день.Также, добавила Григорьян, крайне осторожным и дозированным потребление цитрусовых должно быть в том случае, если имеются заболевания ЖКТ.Еще одна скрытая опасность мандаринов связана с их аллергенными свойствами.«Аллергикам нужно внимательно относиться к потреблению мандаринов, поскольку есть вероятность развития крапивницы, аллергического насморка или даже удушья», - рассказала специалист.