Назван напиток, который повышает мозговую активность после пробуждения

Кофе заслужил звание "самого бодрящего" утреннего напитка. Однако его "бодрящий" эффект вызывается раздражением нервной системы. Учёные нашли другой напиток, который в начале дня может повысить мозговую активность и упростить решение сложных задач.Этим напитком является какао. Благодаря флавоноидам в своём составе этот напиток улучшает кровоснабжение головного мозга, а также способствует насыщению крови кислородом.Невероятный эффект от какао был подтверждён британскими исследователями в ходе эксперимента. Испытуемых поделили на три группы. Первым давали какао, вторым - плацебо без содержания флавоноидов, а третьи не пили никаких напитков. Оказалось, что те, кто выпил какао решали сложные математические задачи на 11% быстрее.