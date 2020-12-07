Назван напиток, который повышает мозговую активность после пробуждения
Этим напитком является какао. Благодаря флавоноидам в своём составе этот напиток улучшает кровоснабжение головного мозга, а также способствует насыщению крови кислородом.
Невероятный эффект от какао был подтверждён британскими исследователями в ходе эксперимента. Испытуемых поделили на три группы. Первым давали какао, вторым - плацебо без содержания флавоноидов, а третьи не пили никаких напитков. Оказалось, что те, кто выпил какао решали сложные математические задачи на 11% быстрее.
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