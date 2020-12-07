Опасность скрытого сахара в организме

Сахарный диабет второго типа – это сложное метаболическое заболевание, ведущее к ожирению. Основным средством борьбы с недугом является инсулин. Но избавляется ли инсулин от лишнего сахара в организме? Нет. В итоге с годами сахар скапливается по всему организму. Это приводит к сердечным приступам, инсультам, заболеваниям почек, слепоте, пищевым инфекциям. Как можно избавиться от избытка сахара в организме?Проблему диабета второго типа лучше понимать, как большое количество сахара в организме (не только в крови, но и во всем теле). Человек принимает лекарство, например, инсулин, который является ключевым средством при сахарном диабете. И тут встает вопрос: имеется ли в организме избыток сахара? Избавляется ли инсулин от него? Ответ: нет. А чем грозит такое накопление сахара в теле больного диабетом? Рассказывает доктор Джейсон Фанг.Сахар при диабете накапливается в организмеГормон инсулин для больного сахарным диабетом второго типа – основное средство борьбы с сахаром.Как работает инсулинИнсулин действует таким образом: он берет сахар, находящийся в крови, и отправляет его в печень. Что же делает печень? Она превращает сахар в жир. В результате человек прибавляет в весе. И сахар распространяется по всему телу. Со временем мы видим такую картину: организм заполняется сахаром. Он отправляется в кровь, человек использует большую дозу инсулина и переполняет организм сахаром. Примерно через 10-15 лет все внутренние органы по существу начинают гнить. Все тело будет медленно, но верно разлагаться. Поэтому и происходят сердечные приступы, инсульты, заболевания почек, слепота, пищевые инфекции. А все потому, что в тканях слишком много сахара.В то же время, если проверить кровь, можно удивиться, насколько она чистая. Потому что инсулин используется для того, чтобы скрыть реальную проблему избытка сахара. На самом деле человек просто убирает сахар с «видного» места туда, где его не видно.Вот с чем этот процесс можно сравнить. Вместо того, чтобы вынести мусор из вашей кухни, вы начинаете складывать его под раковиной. И когда там уже не остается места, вы начинаете его складировать в спальне и туалете. А потом вы скажете: «Посмотри, какая у меня чистая кухня!». Но уже весь ваш дом начинает попахивать.И это похоже на реальное положение вещей.Потому что со временем вы говорите: «Сахар в моей крови в полном порядке!». Но вы просто перенесли его в организм. Такие пациенты часто начинают страдать ожирением, слепнут, страдают от заболеваний почек. В то же время их врач похлопывает их по плечу и говорит: «Посмотри-ка, глюкоза в твоей крови на должном уровне!». Вот в чем беда. Первоначальную проблему человек так и не решил. И по факту он ее просто маскирует. А потом делает вид, что все налаживается.Как избавиться от лишнего сахара в организмеЭто проблема питания. Если вопрос кроется в том, что в организме есть избыток сахара, тогда важно от него избавиться. И делать нужно всего две вещи:Преградить дорогу сахару, чего можно добиться низкоуглеводной диетой.Сжечь весь сахар.Для этого более всего подходит интервальное голодание. И физические тренировки. Но тренировки в этом плане гораздо менее эффективны, чем люди думают.Ситуацию можно обратить вспять, и сахарный диабет не является неизлечимым. Для этого вам не понадобятся медикаменты, хирургические операции, сложные процедуры. Каждый человек может сделать это самостоятельно, бесплатно, начиная буквально с завтрашнего дня.Это дает людям власть над диабетом второго типа, характеризующегося как метаболическое заболевание, ведущее к ожирению.Вместо того, чтобы «садиться» на инсулин и увеличивать его дозу со временем, можно решить проблему этими двумя простыми способами.