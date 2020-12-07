Опасность скрытого сахара в организме
Проблему диабета второго типа лучше понимать, как большое количество сахара в организме (не только в крови, но и во всем теле). Человек принимает лекарство, например, инсулин, который является ключевым средством при сахарном диабете. И тут встает вопрос: имеется ли в организме избыток сахара? Избавляется ли инсулин от него? Ответ: нет. А чем грозит такое накопление сахара в теле больного диабетом? Рассказывает доктор Джейсон Фанг.
Сахар при диабете накапливается в организме
Гормон инсулин для больного сахарным диабетом второго типа – основное средство борьбы с сахаром.
Как работает инсулин
Инсулин действует таким образом: он берет сахар, находящийся в крови, и отправляет его в печень. Что же делает печень? Она превращает сахар в жир. В результате человек прибавляет в весе. И сахар распространяется по всему телу. Со временем мы видим такую картину: организм заполняется сахаром. Он отправляется в кровь, человек использует большую дозу инсулина и переполняет организм сахаром. Примерно через 10-15 лет все внутренние органы по существу начинают гнить. Все тело будет медленно, но верно разлагаться. Поэтому и происходят сердечные приступы, инсульты, заболевания почек, слепота, пищевые инфекции. А все потому, что в тканях слишком много сахара.
В то же время, если проверить кровь, можно удивиться, насколько она чистая. Потому что инсулин используется для того, чтобы скрыть реальную проблему избытка сахара. На самом деле человек просто убирает сахар с «видного» места туда, где его не видно.
Вот с чем этот процесс можно сравнить. Вместо того, чтобы вынести мусор из вашей кухни, вы начинаете складывать его под раковиной. И когда там уже не остается места, вы начинаете его складировать в спальне и туалете. А потом вы скажете: «Посмотри, какая у меня чистая кухня!». Но уже весь ваш дом начинает попахивать.
И это похоже на реальное положение вещей.
Потому что со временем вы говорите: «Сахар в моей крови в полном порядке!». Но вы просто перенесли его в организм. Такие пациенты часто начинают страдать ожирением, слепнут, страдают от заболеваний почек. В то же время их врач похлопывает их по плечу и говорит: «Посмотри-ка, глюкоза в твоей крови на должном уровне!». Вот в чем беда. Первоначальную проблему человек так и не решил. И по факту он ее просто маскирует. А потом делает вид, что все налаживается.
Как избавиться от лишнего сахара в организме
Это проблема питания. Если вопрос кроется в том, что в организме есть избыток сахара, тогда важно от него избавиться. И делать нужно всего две вещи:
Преградить дорогу сахару, чего можно добиться низкоуглеводной диетой.
Сжечь весь сахар.
Для этого более всего подходит интервальное голодание. И физические тренировки. Но тренировки в этом плане гораздо менее эффективны, чем люди думают.
Ситуацию можно обратить вспять, и сахарный диабет не является неизлечимым. Для этого вам не понадобятся медикаменты, хирургические операции, сложные процедуры. Каждый человек может сделать это самостоятельно, бесплатно, начиная буквально с завтрашнего дня.
Это дает людям власть над диабетом второго типа, характеризующегося как метаболическое заболевание, ведущее к ожирению.
Вместо того, чтобы «садиться» на инсулин и увеличивать его дозу со временем, можно решить проблему этими двумя простыми способами.
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