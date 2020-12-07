Очень полезное растительное масло для снижения высокого холестерина

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Растительное рапсовое масло, также называемое маслом канолы – очень полезный продукт для снижения высокого холестерина, констатируют ученые.Высокий уровень холестерина в организме ассоциируется с развитием гипертонии и болезней сердца, включая инфаркт миокарда, предупреждают специалисты.«Артериальная гипертензия, а также высокий уровень холестерина, среди прочего, могут мешать нормальному функционированию сердца и вызывать всплеск его сбоев, приступов и других проблем, которые могут быть фатальными», - рассказали они на портале Times Now.По словам экспертов, пища, которую едят люди, оказывает прямое влияние на общее состояние здоровья, в том числе на содержание холестерина и состояние сердца. Диетологи рекомендуют употреблять в пищу нерафинированные растительные масла, помогающие снизить уровень холестерина и сохранить здоровье сердечной мышцы. Такие масла являются источником жирных кислот, оказывающих противовоспалительный эффект, обеспечивающих профилактику атеросклероза. Данная патология характеризуется жесткостью сосудистых стенок, их склонностью к повреждению и появлению в местах повреждений скоплений холестериновых бляшек.«Одно из таких масел – рапсовое, также известное как масло канолы. Его употребление помогает снизить уровень холестерина, эффективно поддерживает функционирование сердца и одновременно обеспечивает другие преимущества для здоровья», - отмечают эксперты.Исследования, проводившиеся в 2014 году, обнаружили, что употребление рапсового масла способно сокращать уровень холестерина. Канадские специалисты наблюдали, как влияет на организм людей, болеющих диабетом 2 типа, хлеб с высоким содержанием рапсового масла. Они установили, что его включение в рацион диабетиков эффективно снижает количество «плохого» холестерина ЛПНП в крови – так, как это делает прием 20 мг статинов. Риск сердечно-сосудистых заболеваний (сердечный приступ или инсульт) снизился у испытуемых на 7%.Другие полезные свойства рапсового масла для здоровья.Полезно в лечении диабета 2 типа. Вышеупомянутое исследование показало, что данный продукт улучшает самочувствие людей с диабетом 2 типа, также страдающих гипертонией.Приготовление при высокой температуре. Данное масло имеет высокую температуру горения (выше, чем оливковое). Это помогает избежать при готовке превращения жиров в трансжиры, очень вредные для здоровья.Богатый источник антиоксидантов. Масло канолы является богатым источником антиоксидантов: в его составе содержатся витамины А, В, D. Также оно насыщено витамином Е, обладающим иммуномодулирующими свойствами, повышающим эластичность тканей Таким образом рапсовое масло очень полезно для сохранения здорового состояния глаз, замедления старения кожи.Источник хороших жиров. Это растительное масло богато ненасыщенными жирами – разными видами омега-кислот (3, 6 и 9). Благодаря такому набору уменьшается содержание холестерина в артериях, замедляется процесс возрастного истончения сосудистых стенок, предотвращается возникновение тромбов.Защита от потери кальция. Людям зрелого возраста его потребление помогает защитить организм от вымывания кальция. Данный вид масла очень полезен тем, кто страдает от остеопороза.