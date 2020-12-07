Медики напомнили об опасности бытовой пыли

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Веская причина чаще делать уборку.Пыль — это распространенное неприятное и опасное явление. За один год в комнате собирается более 18 килограммов пыли. Если ее не убирать влажной тряпкой, воздух в доме становится токсичным и вредным для человека.Стоит отметить, что пыль состоит из отмерших чешуек кожи, мелких текстильных волокон, микроорганизмов и крошечных насекомых. Эта «гремучая смесь» становится причиной банальных неудобств, таких как насморк и пересыхания кожи рук. Но самая страшная угроза, которая может вас ожидать — это пылевые клещи. Несмотря на свои маленькие размеры, клещ производит большое количество экскрементов, которое превышает его собственный вес в 200 раз. По воздуху частицы попадают в легкие и вызывают серьезные заболевания.Также из-за пыли у человека начинается аллергия — заложенный нос, чихание, сухость глаз. Впоследствии эти неприятные симптомы могут стать хроническими.Поскольку частично пыль состоит из микроорганизмов, в том числе вирусов и бактерий, вы можете заразиться прямо у себя дома. В дополнение к вирусам, можно подхватить и яйца гельминтов, которые вы принесли в дом на своей одежде или обуви.Спустя некоторое время среда, в которой давно не убирали пыль, становится благоприятной для существования грибка. Он в свою очередь может проникать внутрь организма и разрушать здоровье.Чтобы избежать этих неприятностей, следует часто проводить влажную уборку. Не забывайте очищать поверхности, даже труднодоступные. Избавьтесь от лишних вещей, которые накапливают пыль. Это могут быть разнообразные мягкие игрушки, коврики, искусственные цветы и декоративные подушки.Помните, что мы живем в эру современных технологий, поэтому пользуйтесь пылесосами и очистителями воздуха. Не пренебрегайте проветриванием дома даже в холодное время года.