Диетолог Королева рассказала о реальной пользе яиц на завтрак

Известный российский диетолог Маргарита Королева прокомментировала рекомендацию Американской диетической ассоциации употреблять яйца на завтрак людям с диабетом.Какова реальная польза от употребления яиц на завтрак? По версии специалистов из США, это идеальный продукт для первого приема пищи при диабете. Важное преимущество яиц – крайне низкое содержание углеводов (почти их отсутствие) при высоком уровне белка, калия. Их поедание защищает от резких колебаний сахара в крови, укрепляет мышцы, нервную и сердечно-сосудистую системы.Диетолог Маргарита Королева рассказала в интервью, что употребление яиц на завтрак – полезная привычка не только для диабетиков.«Яйцо – это очень полезный продукт. Белок содержат все аминокислоты, желток содержит витамины A, E, K, полинасыщенные жирные кислоты. Эти компоненты полезны всем», - подчеркнула Королева.Эксперт советует употреблять на завтрак яйца в сочетании с овощами, салатными листьями.В то же время Королева заметила, что несмотря на реальную и значимую пользу для здоровья, все время завтракать только вареными яйцами или омлетом не следует.«Утренние приемы пищи должны быть максимально разнообразными. Недельная норма яиц для человека – четыре-пять штук», - уточнила врач.