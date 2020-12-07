Диетолог Королева рассказала о реальной пользе яиц на завтрак
Какова реальная польза от употребления яиц на завтрак? По версии специалистов из США, это идеальный продукт для первого приема пищи при диабете. Важное преимущество яиц – крайне низкое содержание углеводов (почти их отсутствие) при высоком уровне белка, калия. Их поедание защищает от резких колебаний сахара в крови, укрепляет мышцы, нервную и сердечно-сосудистую системы.
Диетолог Маргарита Королева рассказала в интервью, что употребление яиц на завтрак – полезная привычка не только для диабетиков.
«Яйцо – это очень полезный продукт. Белок содержат все аминокислоты, желток содержит витамины A, E, K, полинасыщенные жирные кислоты. Эти компоненты полезны всем», - подчеркнула Королева.
Эксперт советует употреблять на завтрак яйца в сочетании с овощами, салатными листьями.
В то же время Королева заметила, что несмотря на реальную и значимую пользу для здоровья, все время завтракать только вареными яйцами или омлетом не следует.
«Утренние приемы пищи должны быть максимально разнообразными. Недельная норма яиц для человека – четыре-пять штук», - уточнила врач.
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