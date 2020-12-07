Почему медики считают опасным употребление черного хлеба?

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Врач диетолог Майкл Мосли (Великобритания) предупреждает об опасности употребления многих видов черного хлеба, обусловленную его способностью повышать уровень сахара в крови.Сахар в крови выполняет важные функции в организме, но его необходимо регулировать – повышенный уровень глюкозы может нанести необратимый вред глазам, нервам, почкам, кровеносным сосудам. Если человек болен диабетом 2 типа, то особое значение приобретает его рацион, поскольку выбор продуктов наиболее существенно влияет на содержание сахара в организме.Диабетикам крайне важно контролировать или даже избегать потребления углеводных продуктов, обладающих высоким гликемическим индексом (ГИ), так как углеводы, получаемые из них, быстро расщепляются организмом и резко повышают уровень глюкозы в крови. Одним из популярных продуктов питания с высоким гликемическим индексом является белый хлеб, как и в целом выпечка из белой муки.Бытует мнение, что белый хлеб лучше заменять черным, который вызывает более медленный рост уровня сахара в крови и потому полезнее. Диетолог Майкл Мосли весьма скептично воспринимает данную теорию: по его мнению, потребление данного продукта в современных реалиях отнюдь не безопасно.«Вы должны быть осторожны при покупке черного хлеба – некоторые его виды на самом деле представляют собой замаскированный белый хлеб с добавленными красителями», - цитирует медика издание Express.Специалист утверждает, что многие виды черного хлеба, продающиеся в магазинах, содержат различные добавки, улучшающие его вкус и способные повышать уровень сахара в крови. По его мнению, людям, болеющим диабетом, полезнее употреблять в пищу не хлеб, а цельное зерно (киноа, булгур, рожь, ячмень, бурый рис, гречку), а также бобовые. Эти продукты являются источником сложных углеводов, препятствующих резким колебаниям сахар в крови, и клетчатки, поддерживающей рост полезных бактерий в кишечнике.Помимо того, доктор Мосли советует полностью сократить употребление тортов, сладостей, печенья, чипсов, фруктовых соков, безалкогольных напитков. Данные продукты быстро повышают концентрацию сахара в крови, способствуют увеличению веса.