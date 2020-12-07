Врач Чернышова: мед может быть опасен для жизни
«Бесконтрольный прем меда может нанести вред здоровью, а в отдельных случаях просто опасен для жизни», - сказала Чернышова в интервью телеканалу «Звезда».
Врач пояснила, что мед отличается очень высоким содержанием углеводов, так что ошибочно считать его более полезным, чем кондитерские сладости – он так же повышает уровень сахара в крови. Воспринимать его как более полезный продукт при диабете – это тоже заблуждение.
«Для диабетиков это не замена сахара, это неправильно», - подчеркнула Чернышова.
Также мед может быть опасен для аллергиков, констатировала специалист. Врач уточнила, что мед может содержать в себе аллергенные пчелиные продукты и частицы тех растений, на которые у человека может быть аллергия. После его употребления может возникнуть нежелательная реакция.
В то же время, сказала Чернышова, мед содержит ценные для здоровья витамины, активные биологические вещества. При отсутствии аллергии имеет смысл ежедневно употреблять чайную ложку натурального качественного продукта. В горячий чай класть его не нужно – высокая температура лишает мед полезных свойств.
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