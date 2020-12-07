Врач Чернышова: мед может быть опасен для жизни

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По словам врача валеолога Надежды Чернышовой, мед не стоит воспринимать как универсальное лекарство, его неправильный прием может быть опасен для жизни.«Бесконтрольный прем меда может нанести вред здоровью, а в отдельных случаях просто опасен для жизни», - сказала Чернышова в интервью телеканалу «Звезда».Врач пояснила, что мед отличается очень высоким содержанием углеводов, так что ошибочно считать его более полезным, чем кондитерские сладости – он так же повышает уровень сахара в крови. Воспринимать его как более полезный продукт при диабете – это тоже заблуждение.«Для диабетиков это не замена сахара, это неправильно», - подчеркнула Чернышова.Также мед может быть опасен для аллергиков, констатировала специалист. Врач уточнила, что мед может содержать в себе аллергенные пчелиные продукты и частицы тех растений, на которые у человека может быть аллергия. После его употребления может возникнуть нежелательная реакция.В то же время, сказала Чернышова, мед содержит ценные для здоровья витамины, активные биологические вещества. При отсутствии аллергии имеет смысл ежедневно употреблять чайную ложку натурального качественного продукта. В горячий чай класть его не нужно – высокая температура лишает мед полезных свойств.