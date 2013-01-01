Новое исследование развеивает миф о диете по группе крови

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В новом исследовании ученые показали, что веганская диета одинаково полезна для людей с любой группой крови, у которых есть лишний вес.Что такое диета по группе крови?Диета по группе крови стала популярной после того, как в середине 1990-х годов вышла книга натуропата (представителя нетрадиционной медицины) Питера Д’Адамо (Peter D’Adamo). Автор утверждал, что при разных группах крови требуется разное питание. Так, людям с первой группой он рекомендовал диетe, богатую мясом. Он связывал это с тем, что эта группа крови, вероятно, самая древняя. Людям со второй группой Д’Адамо рекомендовал растительную диету.Книги Д’Адамо расходились миллионными тиражами, его концепции остаются популярными и сегодня. Однако научные доказательства этой теории не были представлены.Новое исследованиеУченые проанализировали данные, которые были получены в недавнем исследовании эффектов веганской диеты с низким содержанием жира. В нем участвовали 244 человека, за ними наблюдали в течение 15 недель. Половина участников перешла на веганскую диету, остальные питались, как раньше. Научная работа показала, что растительный рацион помогает похудеть, усиливает сжигание калорий и существенно улучшает обмен веществ у людей с лишним весом.В новом исследовании ученые проанализировали влияние веганской диеты на людей с разными группами крови. Авторы анализа сравнили, насколько похудели участники исследования за время наблюдения, и – показатели важных маркеров обмена глюкозы и липидов. Растительная диета оказалась не более полезной для людей с группой крови А (первой группой) и не была менее эффективной у людям с группой 0 (второй группой): она одинаково работала для всех. В то же время, доказательств, что диета, богатая мясом, для кого-то полезна, обнаружено не было.Это было не первое исследование связи диеты с группой крови. В 2013 году в American Journal of Clinical Nutrition был опубликован системный обзор, который включал данные 1415 человек. Ученые не обнаружили никаких свидетельств того, что определенная группа крови увеличивает пользу от какой-либо диеты. Исследование 2018 года также не подтвердило эффекта питания по группе крови у людей с лишним весом. Однако авторы нового анализа указывают, что изменения рациона его участников были сравнительно небольшими, поэтому было целесообразно проведение новой научной работы.