Диетолог Самойленко пояснила, кому противопоказан гранат
При повышенном давлении употреблять семена и сок граната очень полезно, поскольку этот растительный продукт обладает разжижающим кровь свойством, помогает предотвратить тромбоз. Но данное качество делает его противопоказанным при гипотонии.
«Противопоказано есть гранаты людям с пониженным давлением», - пояснила Самойленко в интервью ТСН.
По ее словам, крайне осторожно следует употреблять плоды граната и беременным женщинам.
Также, отметила диетолог, гранат противопоказан язвенникам – его косточки сильно повреждают слизистую их желудка.
«Всем остальным косточки нужно как следует пережевывать», - дала совет специалист.
В отсутствие противопоказаний полезно съедать по одному гранату в день: он содержит множество веществ, укрепляющих иммунитет (например, витамины C, B6, B12, фолиевую кислоту, калий, магний, кальций и другие). Его присутствие в рационе улучшает защиту организма от заражения коронавирусом.
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