Диетолог Самойленко пояснила, кому противопоказан гранат

Несмотря на большой потенциал пользы, гранат противопоказан некоторым категориям людей, например, гипотоникам, – об этом рассказала диетолог Наталия Самойленко.При повышенном давлении употреблять семена и сок граната очень полезно, поскольку этот растительный продукт обладает разжижающим кровь свойством, помогает предотвратить тромбоз. Но данное качество делает его противопоказанным при гипотонии.«Противопоказано есть гранаты людям с пониженным давлением», - пояснила Самойленко в интервью ТСН.По ее словам, крайне осторожно следует употреблять плоды граната и беременным женщинам.Также, отметила диетолог, гранат противопоказан язвенникам – его косточки сильно повреждают слизистую их желудка.«Всем остальным косточки нужно как следует пережевывать», - дала совет специалист.В отсутствие противопоказаний полезно съедать по одному гранату в день: он содержит множество веществ, укрепляющих иммунитет (например, витамины C, B6, B12, фолиевую кислоту, калий, магний, кальций и другие). Его присутствие в рационе улучшает защиту организма от заражения коронавирусом.