Тревога матери влияет на мозг плода

Новое исследование, проведенное учеными Детской национальной больницы США, предполагает, что тревога у беременных женщин влияет на ход развития мозга их плодов, изменяя нейронные связи в утробе матери.Исследователи набрали 50 здоровых беременных женщин с низким уровнем риска. Каждая из этих участниц исследования на сроках от 24 до 39 недель беременности заполнила анкеты для выявления стресса, тревоги и депрессии. Затем все прошли сканирование мозга плода, которое показало связи между отдельными участками, образующими цепи.Проанализировав результаты сканирования, исследователи обнаружили, что те, у кого были более высокие баллы по любой из форм тревожности, с большей вероятностью носили плоды с более сильными связями между стволом мозга и сенсомоторными областями, важными для возбуждения и сенсомоторных навыков.В то же время у плодов беременных женщин с более высоким уровнем тревожности с большей вероятностью были более слабые связи между теменно-лобной и затылочной ассоциативной корой, областями, участвующими в исполнительных и высших когнитивных функциях.