Простой напиток, который снижает сахар в крови и защищает от диабета 2 типа

Такой простой напиток как зеленый чай является очень эффективным естественным средством, которое снижает сахар в крови, защищает от диабета 2 типа, а при уже имеющемся заболевании – от развития опасных осложнений, вызванных гипергликемией.Диабет 2 типа может быть пожизненным заболеванием, но также известно, что этот недуг можно обратить вспять, если придерживаться в своем образе жизни определенных правил. Одно из них предполагает контроль повседневного рациона – всех употребляемых в течение дня продуктов и напитков.Ученые констатируют, что, следуя привычке пить зеленый чай, мы получаем возможность избежать заболевания диабетом либо улучшить состояние организма при существующем диабете 2 типа.Ссылаясь на исследование, опубликованное Национальной медицинской библиотекой США, издание Express пишет, что потребление этого простого напитка действенно улучшает естественные механизмы контроля содержания глюкозы в крови.«Человеку, которому уже был диагностирован диабет, зеленый чай может помочь снизить уровень сахара в крови. Исследование показало, что его потребление связано со снижением уровня глюкозы натощак и уровня A1C, а также со снижением уровня инсулина натощак, что является показателем здоровья у диабетиков», - информирует источник.Эффект напитка ученые связывают с влиянием содержащихся в чае антиоксидантных веществ полифенолов. По словам исследователей, данные соединения оказывают специфическое действие на поджелудочную железу, снижают инсулинорезистентность клеток. Проводившееся в Японии исследование показало: у людей, выпивающих шесть или более чашек зеленого чая в день, вероятность развития диабета 2 типа на 33 процента ниже, чем у людей, которые пьют только одну чашку в неделю.В свою очередь диабетикам привычка пить этот чай обеспечивает профилактику опасных осложнений, ассоциированных с данным заболеванием и постоянно высоким уровнем сахара в крови. В частности, регулярное потребление простого напитка защищает от развития гипертонии, повышения холестерина, накопления жира на животе.«Люди, которые регулярно пьют зеленый чай, имеют меньшую окружность талии и более низкий уровень жира в организме», - констатируют представители науки.