Ученые опробовали новое средство против коронавируса

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследователи Университета штата Джорджия обнаружили, что лечение инфекции SARS-CoV-2 новым противовирусным препаратом MK-4482/EIDD-2801 (молнупиравиром) полностью подавляет передачу вируса в течение 24 часов. Препарат препятствует прогрессированию заболевания до тяжелой стадии и сокращает фазу заразности.MK-4482/EIDD-2801 обладает активностью широкого спектра против респираторных РНК-вирусов. Как показали эксперименты с животными (препарат вводился перорально), удавалось добиться снижения количества выделяемых вирусных частиц на несколько порядков, резко уменьшая риск передачи.Препарат проверяли на хорьках, которые, как известно, легко распространяют SARS-CoV-2. Исследователи заразили хорьков SARS-CoV-2 и начали лечение MK-4482/EIDD-2801, когда животные начали выделять вирус из носа. Средство позволило предотвратить заражение, когда инфицированных животных подсаживали к не инфицированным вирусом животным. У людей уменьшение степени заразности можно добиться через сутки, полагают ученые.