Ученые предложили революционное лечение глаукомы

Исследователи разработали новый потенциальный метод лечения глаукомы, который может прийти на смену глазным каплям и хирургическому вмешательству. Речь идет об инъекциях, ставить которые нужно только два раза в год.

Возможное лечение, которое могло бы стать первым немедикаментозным, нехирургическим, имеющим при этом длительное действие, использует инъекцию природного и биоразлагаемого материала для создания вязкого гидрогеля – водопоглощающей сшитой полимерной структуры, которая открывает альтернативный путь для выхода лишней жидкости из глаза.

Оно проводилось на животных и показало, что такой подход значительно снизил внутриглазное давление.

Снижение давления наблюдалось в течение четырех месяцев. В настоящее время исследователи работают над тем, чтобы продлить это время, изменив полимерный материал, чтобы обеспечить эффективность в течение как минимум полугода.
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