Назван возраст, в котором алкоголь наиболее губителен для организма

Результаты свежих исследований.Эксперты назвали три отрезка жизни, когда организм сильнее подвержен негативному воздействию алкоголя.Исследователям удалось выяснить, что опаснее всего употребление спиртного во время трех периодов: до рождения, в подростковом возрасте и старости.Употребление алкоголя во время беременности может вызвать у плода расстройства фетального алкогольного спектра. Это приводит к снижению объема мозга и нарушению когнитивных способностей.Употребление алкоголя в 15-19 лет также вызывает ухудшение когнитивных функций. Оно связано с уменьшением объема мозга, ухудшением развития белого вещества.А для людей старше 65 лет расстройства, связанные с употреблением алкоголя, становятся сильным фактором развития деменции.Также ученые отметили, что необходимо разработать меры, направленные на сокращение употребления в любом возрасте.Напомним, врачи рассказали, как быстро проснуться с утра в холодное время года.