Назван полезный десерт для лечения сильного похмелья

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По мнению врача диетолога Анжелики Дюваль, в лечении сильного похмелья может быть очень полезным домашний десерт в виде запеченных фруктов, а также пюре из них.Рассказывая в интервью о полезных блюдах и продуктах для людей, страдающих тяжелым похмельем, врач назвала один из лучших вариантов для облегчения тяжелого состояния.«Хороши фруктовые пюре, запеченные в духовом шкафу груши или яблоки», - сообщила Дюваль.Специалист пояснила, что употребление такого десерта способствует восстановлению слизистой желудка. Также в течение дня полезно пить бульоны, добавила медик. Она порекомендовала, в частности, приготовленные из постных видов мяса – бульоны из индейки, курицы, рыбы.Дюваль уточнила: хотя многие считают плотный завтрак полезным средством от сильного похмелья, на самом деле это не так. По словам специалиста, тяжелая и жирная пища в таких обстоятельствах лишь увеличивают нагрузку на печень, без того пострадавшую от обилия алкоголя и нездоровой еды накануне. Рацион в течение всего дня после злоупотребления спиртным должен быть легким, подчеркнула эксперт.Помимо того, диетолог советует не использовать для лечения сильного похмелья другое «проверенное средство» – огуречный рассол. Насыщенный солью, он может перегрузить почки.«Главная задача заключается в восстановлении минералов и витаминов, поэтому стоит выпить тыквенный или конопляный протеин», - поделилась Дюваль.