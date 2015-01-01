Внезапная смерть, связанная с эпилепсией, чаще встречается у детей
Исследователи проанализировали данные о 1,7 тыс. младенцах и детях в девяти штатах США, которые внезапно и неожиданно умерли естественной смертью в период с 2015 по 2017 год. Из этих смертей исследователи классифицировали 3% как SUDEP и 1% как возможную сердечную смерть/SUDEP.
По словам авторов исследования, коэффициент смертности от SUDEP составил 0,26 на 100 тыс. живорождений среди младенцев и детей, что на 63% выше, чем сообщалось ранее. Исследователи также обнаружили, что уровень смертности от SUDEP в 1,5 раза выше среди чернокожих и мультирасовых младенцев и детей (0,32 на 100 000), чем среди белых детей (0,22 на 100 000).
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