Какая рыба защитит иммунитет при коронавирусе
По словам диетологов, в печени, икре и мясе морской рыбы содержатся компоненты, значительно усиливающие защитные функции организма. Много в морской рыбе и витамина D.
Неоднократно сообщалось, что недостаток этого витамина наблюдается у большинства зараженных новой коронавирусной инфекцией. Продуктом-рекордсменом по его содержанию является печень трески.
Люди с повышенным холестерином и заболеваниями ЖКТ должны быть осторожны с жирной рыбой, предупреждают медики.
Как сообщалось ранее, скумбрия, так популярная у россиян, обладает множеством полезных свойств. Включение ее в постоянный рацион позволит взять под контроль артериальное давление. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом, есть скумбрию нужно обязательно.
Что касается витамина D, то он не влияет на восприимчивость к COVID-19 напрямую, однако укрепляет иммунную систему, что помогает защититься от любых вирусов. Когда солнечного света не хватает, что характерно для осени и зимы, в организме образуется дефицит этого витамина.
Практически вся морская рыба и морепродукты содержат в большом количестве витамины группы А и Е, многие С, А, В и РР. Тресковые рыбы накапливают жир в печени, таким образом, весь жир и витамины сосредоточены в ней, а мясо является обезжиренным диетическим продуктом.
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