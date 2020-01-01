Какая рыба защитит иммунитет при коронавирусе

Медики отмечают, что сейчас особенно важно укреплять иммунную систему, и в этом помогут правильно подобранные продукты. Один из суперфудов — морская рыба.По словам диетологов, в печени, икре и мясе морской рыбы содержатся компоненты, значительно усиливающие защитные функции организма. Много в морской рыбе и витамина D.Неоднократно сообщалось, что недостаток этого витамина наблюдается у большинства зараженных новой коронавирусной инфекцией. Продуктом-рекордсменом по его содержанию является печень трески.Люди с повышенным холестерином и заболеваниями ЖКТ должны быть осторожны с жирной рыбой, предупреждают медики.Как сообщалось ранее, скумбрия, так популярная у россиян, обладает множеством полезных свойств. Включение ее в постоянный рацион позволит взять под контроль артериальное давление. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом, есть скумбрию нужно обязательно.Что касается витамина D, то он не влияет на восприимчивость к COVID-19 напрямую, однако укрепляет иммунную систему, что помогает защититься от любых вирусов. Когда солнечного света не хватает, что характерно для осени и зимы, в организме образуется дефицит этого витамина.Практически вся морская рыба и морепродукты содержат в большом количестве витамины группы А и Е, многие С, А, В и РР. Тресковые рыбы накапливают жир в печени, таким образом, весь жир и витамины сосредоточены в ней, а мясо является обезжиренным диетическим продуктом.