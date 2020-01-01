Лекарство для диабетиков оказалось эффективным против коронавируса
Команда ученых проанализировала около 6000 человек с диабетом 2-го типа или ожирением, которые были госпитализированы с COVID-19, и оценила, связано ли использование метформина со снижением показателей смертности. Они обнаружили связь: прием метформина перед госпитализацией давал снижение риска смерти на 21-24% у женщин. А у мужчин средство не работало.
Эксперты надеются продолжить исследования. Так как метформин одобрен для использования на людях, возможно, протоколы лечения коронавирусной инфекции изменят максимально быстро в случае доказанной эффективности.
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http://www.meddaily.ru - Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни
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