Лекарство для диабетиков оказалось эффективным против коронавируса

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Исследователи Медицинской школы Университета Миннесоты и UnitedHealth Group обнаружили, что метформин был связан со значительным снижением риска смерти от COVID-19 у женщин. Метформин - это препарат для контроля уровня сахара в крови у пациентов с диабетом 2-го типа. Он также снижает показатели воспалительных белков вроде TNF-альфа, которые, по-видимому, усугубляют течение COVID-19.Команда ученых проанализировала около 6000 человек с диабетом 2-го типа или ожирением, которые были госпитализированы с COVID-19, и оценила, связано ли использование метформина со снижением показателей смертности. Они обнаружили связь: прием метформина перед госпитализацией давал снижение риска смерти на 21-24% у женщин. А у мужчин средство не работало.Эксперты надеются продолжить исследования. Так как метформин одобрен для использования на людях, возможно, протоколы лечения коронавирусной инфекции изменят максимально быстро в случае доказанной эффективности.