Назван еще один продукт, который помогает бороться с холестерином

Высокий уровень холестерина в организме может провоцировать развитие целого ряда опасных заболеваний — в частности, хронических болезней сердечно-сосудистой системы. Снизить уровень "плохого" холестерина можно при помощи растительных средств — одним из них оказался экстракт боярышника.Способность экстракта боярышника бороться с "плохим" холестерином доказали южнокорейские ученые, представляющие Женский университет Сукмен. Для этого исследователи провели серию экспериментов с лабораторными грызунами.В группе мышей, которым давали экстракт боярышника, было зафиксировано заметно сниженное количество липопротеидов низкой плотности. Речь идет о виде холестерина, который провоцирует образование жировых отложений на стенках артерий. Еще одно полезное свойство экстракта боярышника — снижение количества триглицеридов (еще один потенциально опасный вид жиров).Авторы исследования уверены, что полезный эффект экстракт боярышника объясняется высокой концентрацией антиоксидантов, которые входят в состав растения. Боярышник, как отмечают специалисты, полезен как в виде экстракта, так и в сыром виде — ягоды можно употреблять просто так, а можно готовить из них морсы, отвары и настойки. Плюс боярышника — практически полное отсутствие побочных эффектов.