Важно: перед вакцинацией от коронавируса нельзя пить алкоголь минимум 42 дня
Многие уже изучили возможные побочные эффекты и пришли к выводу, что введение вакцины в организм не представляет практически никакой опасности. Самое неожиданное, что может произойти - это аллергическая реакция, которую можно быстро вылечить противоаллергенными препаратами.
Однако есть ещё одно ограничение, которое жителей России попросили строго соблюдать. Оно касается совместимости вакцины и алкоголя. Вице-премьер Татьяна Голикова утверждает, что примерно за 42 дня до прохождения вакцинации необходимо полностью прекратить употребление спиртных напитков.
Так иммунная система сможет подготовиться к встрече с инфекцией и эффективному противостоянию с ней. Также алкоголь употреблять нельзя и в течение курса ввода вакцины. Напомним, вакцина от коронавируса вводится два раза с интервалом в две-три недели. После последней прививки на ближайшие полтора месяца лучше отказаться от спиртных напитков, чтобы в организме смог сформироваться устойчивый иммунитет.
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