Важно: перед вакцинацией от коронавируса нельзя пить алкоголь минимум 42 дня

Недавно в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Производители препарата уже выпустили достаточное количество доз, чтобы начать прививать людей из группы риска.Многие уже изучили возможные побочные эффекты и пришли к выводу, что введение вакцины в организм не представляет практически никакой опасности. Самое неожиданное, что может произойти - это аллергическая реакция, которую можно быстро вылечить противоаллергенными препаратами.Однако есть ещё одно ограничение, которое жителей России попросили строго соблюдать. Оно касается совместимости вакцины и алкоголя. Вице-премьер Татьяна Голикова утверждает, что примерно за 42 дня до прохождения вакцинации необходимо полностью прекратить употребление спиртных напитков.Так иммунная система сможет подготовиться к встрече с инфекцией и эффективному противостоянию с ней. Также алкоголь употреблять нельзя и в течение курса ввода вакцины. Напомним, вакцина от коронавируса вводится два раза с интервалом в две-три недели. После последней прививки на ближайшие полтора месяца лучше отказаться от спиртных напитков, чтобы в организме смог сформироваться устойчивый иммунитет.