Врач раскрыла опасность гаджетов для глаз и кожи

Синий свет, или HEV-излучение, используемое практически во всех гаджетах, негативно влияет на организм и, в частности, на зрение и кожу. Его опасность для здоровья раскрыла врач-офтальмолог Арпине Адамян.По ее словам, это излучение вызывает в сетчатке глаза необратимые фотохимические реакции, которые разрушают фоторецепторы и клетки пигментного эпителия.«Если на протяжении долгого времени использовать гаджеты, может развиться синдром сухого глаза, дистрофия центральной зоны сетчатки, быстрая утомляемость глаз, снижение остроты зрения»,— предупредила офтальмолог.Кроме того, исходящий от гаджетов синий свет ведет к преждевременному старению и пигментации кожи. Также он снижает выработку мелатонина — гормона сна — в ночное время и вызывает бессонницу.Адамян порекомендовала использовать специальные компьютерные очки с желтым светофильтром, который поглощает синее свечение ЖК-экранов, для защиты зрения. По ее словам, необходимо отвлекаться от экранов гаджетов на несколько минут каждый час, периодически делать более длительные перерывы, пользоваться устройствами только днем и откладывать их за 2-3 часа до сна.Синий свет — самая короткая в световом спектре световая волна. Она обладает самой большой энергией и интенсивностью рассеивания. Практически все гаджеты в настоящее время излучают синий свет, так как для их подсветки используются светодиодные и люминесцентные лампы.