Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

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10 фиников в день достаточно для обеспечения суточной потребности человека в магнии, меди, сереФиники – пища долгожителей. Все из-за достаточно насыщенного состава – полезных веществ и витаминов в финиках очень много. Единственный минус – высокое содержание сахара (93 г на стакан). Поэтому важно помнить, что людям с диабетом, ожирением о финиках стоит забыть. Давайте подробней разберемся с этими сладкими плодами вместе с диетологом Аленой Черниковой.Перед тем, как говорить о пользе и вреде фиников, необходимо назвать то, что в них присутствует. А именно:витамины группы В, РР;железо, калий, кальций, магний, фосфор.И благодаря этим витаминами и микроэлементам финики:снижают холестерин;берегут сердце;нормализуют работу кишечника;укрепляют кости;нормализуют давление;улучшают состояние кожи и волос;полезны беременным женщинам.Оптимальная суточная норма фиников для взрослых – не больше 10 штук. Есть их желательно в первой половине дня. И, конечно, не ежедневно. Напомним, у фиников высокий гликемический индекс и высокое содержание углеводов. Обязательно запивайте финики водой во время употребления. Иначе ваши зубы получат мощный удар сахара, а так и до кариеса недалеко.Чтобы финики были максимально полезны, их нужно правильно выбирать и хранить:КожураНе должна быть растрескавшейся и слишком жесткой. Если это так, то финик сушили при высокой температуре, которая уничтожила все полезные нутриенты. Кожура хорошего сухофрукта средней жесткости, без трещин, упругая.ЦветТемный. Если финики светло-коричневые, то их собирали недозревшими и обязательно вываривали в сахарном сиропе. Никакой пользы от них вы не получите. Темный цвет плодов говорит о том, что они созрели в естественных условиях на пальме.БлескЧтобы придать товару привлекательность и глянцевый блеск, продавцы нередко смазывают поверхность маслянистыми растворами. Что в составе этих растворов – не известно, а смывать их проблематично, так как жирная пленка не позволяет промыть плоды. Не покупайте блестящие финики, выбирайте те, что с матовой кожурой.ХранениеХранить финики желательно в герметичной (стеклянной) таре в темном прохладном месте.Людям с индивидуальной непереносимостью. Не знаете, есть ли у вас аллергия на финики или нет, следует обратиться к врачу, чтобы сделать тест.Также финики вредны для зубов. Могут стать причиной кариеса. Стоматологи советуют запивать их либо теплым чаем без сахара, либо просто теплой водой, если нет возможности почистить зубыС особой осторожностью нужно относиться к финикам диабетикам. Причина – большое содержание сахара. Среднесуточную норму употребления фиников должен устанавливать лечащий врач.