Исследователи разработали новую схему лечения герпеса

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Согласно новому исследованию, лекарство, которое в настоящее время назначается для лечения редкого дефицита ферментов, может помочь избавиться от вирусов простого герпеса 1 и 2 типов. Эксперты делают ставку на фенилбутират, чья эффективность повышалась еще больше при сочетании ацикловиром. Герпес традиционно лечат ацикловиром. Однако его длительное использование часто приводит к лекарственной устойчивости и к поражению почек.Сочетание препаратов позволяет сократить объем ацикловира в терапии. Фенилбутират, как оказалось, нарушает способность вируса использовать клеточные механизмы производства белков. Обычно вирусы заражают клетки и заставляют их производить вирусные белки, чтобы те могли размножаться. Но клетка также продолжает производить белки для собственного использования, что приводит к большому стрессу в структуре, называемой эндоплазматическим ретикулумом. Именно она производит белки.Фенилбутират снижает нагрузку на эндоплазматический ретикулум, что позволяет клетке сосредоточиться на самостоятельном уничтожении вируса. Эксперименты с клетками показали эффективность фенилбутирата. Что касается его комбинации с ацикловиром, то она работала еще лучше, чем оба средства по отдельности.