Исследователи разработали новую схему лечения герпеса
Сочетание препаратов позволяет сократить объем ацикловира в терапии. Фенилбутират, как оказалось, нарушает способность вируса использовать клеточные механизмы производства белков. Обычно вирусы заражают клетки и заставляют их производить вирусные белки, чтобы те могли размножаться. Но клетка также продолжает производить белки для собственного использования, что приводит к большому стрессу в структуре, называемой эндоплазматическим ретикулумом. Именно она производит белки.
Фенилбутират снижает нагрузку на эндоплазматический ретикулум, что позволяет клетке сосредоточиться на самостоятельном уничтожении вируса. Эксперименты с клетками показали эффективность фенилбутирата. Что касается его комбинации с ацикловиром, то она работала еще лучше, чем оба средства по отдельности.
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