Медики объяснили опасность отказа от мяса в условиях пандемии

Объясняя опасность отказа от мяса в условиях пандемии COVID-19, медики указали на то, что это может ослаблять организм, усиливая его подверженность заболеваниям и повышая риски тяжелых форм инфекций.Российские медики поделились объяснениями о том, почему отказ от мяса в условиях пандемии таит в себе опасность для организма и здоровья людей. По словам одного из экспертов, кандидата медицинских наук, диетолога Дарьи Русаковой, мясо обеспечивает организм набором важных для поддержания активной иммунной функции веществ – в частности, железом, цинком, медью. Если длительное время не есть мясо, возрастает вероятность появления анемии – заболевания крови, характеризуемого сниженным количеством эритроцитов, а также гемоглобина.«Люди с анемиями более ослаблены, подвержены заболеваниям и хуже переносят различные инфекции», - объяснила Русакова.Согласно данным другого специалиста, гастроэнтеролога Нурии Диановой, вегетарианство не позволяет людям получать необходимое организму количество белка, чрезвычайно важного для здоровой и активной иммунной системы. Также отказ от мяса провоцирует развитие разных проблем с кишечником, подчеркивает медик.Мнение об опасности отказа от мяса в условиях пандемии поддерживает также известный российский диетолог Маргарита Королева. Она констатирует, что, принимая решение об отказе от мяса или даже продуктов животного происхождения в целом (как при веганстве), люди обрекают себя на рацион, лишенный ценных витаминов, минералов, биологически активных веществ, ферментов, что может серьезной навредить здоровью.«Веганы и вегетарианцы крайне подвержены факторам бактериального, вирусного заражения, так как составить самостоятельно правильную и сбалансированную программу питания при веганстве невозможно», - резюмировала врач.Специалисты убеждены: отказ от мяса в обстоятельствах заражения ковидом может усугубить развитие болезни, поспособствовать тяжелому течению инфекции.