5 способов использовать гвоздику для улучшения здоровья

Гвоздика издревле использовалась как лекарственное растение. В этой статье вы узнаете о нескольких очень эффективных рецептах с гвоздикой.1. Средство от проблем с пищеварениемГвоздика — отличное средство от проблем с пищеварением и от метеоризма.Одно из самых важных применений гвоздики — это помощь пищеварительной системе. Благодаря своим противовоспалительным свойствам она идеально подходит для устранения скопления газов и несварения желудка. Кроме того, экстракты гвоздики можно использовать для лечения язв.Ингредиенты5 шляпок гвоздики1 стакан водыИспользованиеСначала вскипятите 250 мл воды.Когда вода закипит, добавьте гвоздику.Выключите огонь и дайте гвоздике настояться в воде 10 минут.По прошествии 10 минут процедите и выпейте.Повторяйте 2 раза в день в течение 3 дней подряд для достижения наилучших результатов.2. При ангинеАнтимикробные свойства гвоздики помогают устранить микроорганизмы, раздражающие горло.Ингредиенты1 чайная ложка измельченной гвоздики (5 г)1 столовая ложка редьки (15 г)Мед (15 г)Теплая вода (200 мл)ИспользованиеСмешайте все ингредиенты и положите их в чашку с теплой водой.Полощите смесью горло 2 или 3 минуты.Повторяйте каждый день, пока не почувствуете себя лучше.3. Для здоровья полости ртаАнтимикробные свойства гвоздики помогают предотвратить и лечить инфекции полости рта и бороться с неприятным запахом.Гвоздика не только помогает уменьшить рост бактерий, вызывающих заболевания десен и инфекции, но также уменьшают образование зубного налета и избавляет от зубной боли и неприятного запаха изо рта.Ингредиенты2 веточки петрушки3 гвоздики2 стакана воды (400 мл)ИспользованиеСначала вскипятите два стакана воды.Как только вода закипит, добавьте петрушку и гвоздику.Убавьте огонь и оставьте вариться 2 минуты.Затем снимите с огня, накройте напиток крышкой и оставьте на 10-15 минут настаиваться.Процедите.Пейте этот настой три раза в день для достижения наилучших результатов.4. Лекарство для печениЭта специя содержит активное вещество эвгенол, которое особенно полезно для здоровья печени. Эвгенол может способствовать лечению ожирения печени и эффектов, вызванных окислительным стрессом. Она также полезна при лечении цирроза.Ингредиенты5 головок гвоздики1 стакан воды (200 мл)1 столовая ложка меда (15 г)ИспользованиеВскипятите воду.Когда вода закипит, добавьте гвоздику.Затем накройте и оставьте на 10 минут.Процедите и добавьте мед.Пейте один раз в день в течение 2 недель подряд для достижения наилучших результатов.5. Отличное средство от кашляГвоздика укрепляет иммунную систему, что особенно полезно во время простуды или гриппа.Этот натуральный ингредиент отлично подходит для лечения кашля и других респираторных заболеваний. Его свойства помогают бороться с вирусами и бактериями, поражающими легкие. Кроме того, гвоздика помогает укрепить иммунную систему.Ингредиенты3 гвоздики1 стакан воды (200 мл)Сок 1/2 лимона1 столовая ложка меда (15 г)ИспользованиеСначала доведите воду до кипения.Как только она закипит, добавьте гвоздику и лимонный сок.Дайте настояться 10 минут, добавьте мед и выпейте.Пейте этот настой каждую ночь перед сном до исчезновения симптомов.Внимание!Гвоздика противопоказана всем, кто страдает печеночной недостаточностью или болезнью Крона, беременным и кормящим женщинам.