Сфокусированный ультразвук может помочь в лечении болезни Альцгеймера
Используя доклинические модели, исследовательская группа проверила, может ли сфокусированный ультразвук в сочетании с микропузырьками, нехирургическим методом, используемым для кратковременного увеличения проницаемости гематоэнцефалического барьера, улучшить доставку IVIg в гиппокамп, область мозга, вовлеченную в обучение и память, сильно деградирующую у пациентов с болезнью Альцгеймера.
«Наши результаты показывают, что сфокусированный ультразвук увеличил биодоступность IVIg из крови в гиппокамп, где он достиг терапевтической эффективности при относительно низких дозах, вводимых внутривенно», - отмечают авторы исследования.
На основе этой работы могут быть выполнены дальнейшие клинические исследования, сочетающие сфокусированный ультразвук и терапевтические средства для пациентов с болезнью Альцгеймера.
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