Сфокусированный ультразвук может помочь в лечении болезни Альцгеймера

Недавнее доклиническое исследование, проведенное канадскими учеными, продемонстрировало, что сфокусированный ультразвук улучшает доставку внутривенного иммуноглобулина (IVIg), продукта крови, состоящего из антител от здоровых доноров, который, как ранее было показано, имеет потенциал для лечения подгруппы пациентов с болезнью Альцгеймера.Используя доклинические модели, исследовательская группа проверила, может ли сфокусированный ультразвук в сочетании с микропузырьками, нехирургическим методом, используемым для кратковременного увеличения проницаемости гематоэнцефалического барьера, улучшить доставку IVIg в гиппокамп, область мозга, вовлеченную в обучение и память, сильно деградирующую у пациентов с болезнью Альцгеймера.«Наши результаты показывают, что сфокусированный ультразвук увеличил биодоступность IVIg из крови в гиппокамп, где он достиг терапевтической эффективности при относительно низких дозах, вводимых внутривенно», - отмечают авторы исследования.На основе этой работы могут быть выполнены дальнейшие клинические исследования, сочетающие сфокусированный ультразвук и терапевтические средства для пациентов с болезнью Альцгеймера.