Эксперты назвали эффективные домашние средства от простуды

Чтобы избавиться от этих симптомов, не обязательно бежать в аптеку. Многие полагаются на лекарства, отпускаемые без рецепта, чтобы быстро избавиться от симптомов.Исследование, проведенное в США, показывает, что действительно помогает. Многие лекарства излишни при кашле и насморке, то есть при надоедливой, но безобидной простуде.В мета-исследовании пульмонологи и фармакологи из США изучили, что на самом деле помогает от кашля, связанного с простудой. Эксперты убеждены, что знакомые нам комбинированные препараты не действуют. Даже если они содержат средство от кашля декстрометорфан, дозы недостаточно.Это, очевидно, подтверждает старую мудрость: простуда длится семь дней без лечения и одну неделю с лечением. Поэтому комиссия Американского колледжа врачей советует вообще избегать лекарств, отпускаемых без рецепта, если у вас кашель, связанный с простудой.Домашние средства от кашля создают как минимум чувство благополучияНет четких доказательств того, что они работают с домашними средствами, такими как травяной чай или куриный суп. Пока что исследователи рекомендуют терапию для улучшения самочувствия.«Если вы чувствуете себя лучше после чашки чая или тарелки куриного супа, вам следует вернуться к этому», - сказал Марк А. Малескер из отдела фармацевтической практики Университета Крейтон в Омахе (США).Если в горле ощущается сухость, слизистая оболочка повреждена. Здесь могут помочь чаи или леденцы с цинком. Мед содержит определенные фитохимические вещества. Эти фенолы уменьшают позывы к кашлю и действуют против воспаления.Шалфей и ингаляцииЕсли у вас слизистый кашель, действует следующий принцип: много пейте, чтобы слизь разжижалась. Шалфей является здесь эффективным лечебным средством - как чай, так и для ингаляций. Его эфирные масла успокаивают слизистые оболочки. Шалфей также расширяет бронхи, что облегчает глубокое дыхание и кашель. Однако Eberrautentee - это скорее инсайдерская подсказка. Листья рябины содержат активный ингредиент эберраутин, а также горькие вещества, рутин и кумарин, которые вместе создают хороший эффект.