Врач рассказал о простом способе защиты от COVID-19

Специалист рассказал, как можно снизить вероятность распространения и, следовательно, заражения коронавирусом. По словам врача Владислава Жемчугова, сделать это можно, следуя одной простое рекомендации.Медик заявил, что снизить концентрацию патогенов поможет хорошая вентиляция. Большему риску заразиться коронавирусом подвергаются люди, постоянно находящиеся в закрытых непроветриваемых помещениях.Тем не менее, любое пространство можно сделать более безопасным, обеспечив хорошую вентиляцию, заявляет эксперт."Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот, усилить мощность нужно. Еще нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте. Это будет защитная мера против распространения вирусов и против простудных явлений",— сказал медик.Кроме того, специалист напомнил о важности регулярной уборки дома:"Нужно постоянно делать влажную уборку. В пыли не только коронавирус может быть, но и что-нибудь еще. Также очень важно часто проветривать помещение. Эти мы уменьшим количество вируса. Это очень важно, ведь кто-то уже может болеть, но даже не подозревает об этом".