Врач рассказал о простом способе защиты от COVID-19
Медик заявил, что снизить концентрацию патогенов поможет хорошая вентиляция. Большему риску заразиться коронавирусом подвергаются люди, постоянно находящиеся в закрытых непроветриваемых помещениях.
Тем не менее, любое пространство можно сделать более безопасным, обеспечив хорошую вентиляцию, заявляет эксперт.
"Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот, усилить мощность нужно. Еще нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте. Это будет защитная мера против распространения вирусов и против простудных явлений",— сказал медик.
Кроме того, специалист напомнил о важности регулярной уборки дома:
"Нужно постоянно делать влажную уборку. В пыли не только коронавирус может быть, но и что-нибудь еще. Также очень важно часто проветривать помещение. Эти мы уменьшим количество вируса. Это очень важно, ведь кто-то уже может болеть, но даже не подозревает об этом".
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