Ученые из Швейцарии перечислили симптомы длительного ковида

Симптомы нездоровья у некоторых людей, перенесших ковид, могут сохраняться длительное время, полтора месяца и более, – это подтвердили ученые из Швейцарии, полученные ими данные опубликовал журнал Annals of Internal Medicine.«У некоторых пациентов симптомы коронавирусной инфекции сохраняются необычно долго. Чаще всего это наблюдается у тех, кто переносит болезнь в легкой форме и лечится амбулаторно», - цитирует издание научных специалистов из Женевы.Группа исследователей, представляющих Женевский университет и Университетские больницы Женевы (HUG) вели наблюдение за пациентами с ковидом (669 человек) возрастом в среднем 43 года, не имевших нарушений, влияющих на вероятность тяжелой формы коронавирусной инфекции. Вопреки ожиданиям многие наблюдаемые не выздоровели быстро – их ковид оказался длительным.«Спустя шесть недель после постановки диагноза почти у трети участников все еще сохранялись один или несколько симптомов, связанных с COVID-19», - сообщили ученые.Они перечислили следующие симптомы длительного ковида: усталость, изменение обоняния и чувства вкуса, одышка, кашель, головные боли.Данные, полученные учеными из Швейцарии, – не первое медицинское свидетельство того, что коронавирус может оказаться затяжным и долго проявляться симптомами различных недомоганий. По мнению исследователей, системы здравоохранения должны официально признать наличие данного явления, тщательнее его исследовать и быть готовыми к подобной форме COVID-19. Также необходимо уточнить, как именно долго могут длиться те или иные симптомы коронавируса – на сегодня точных данных об этом нет.