Названы симптомы «длительного COVID»

"Длительный COVID" — состояние, при котором симптомы коронавирусной инфекции сохраняются необычно долго — полтора месяца и более. Швейцарские медики описали симптомы этого состояния.Постоянное чувство усталости, потеря обоняния и вкусовых ощущений, кашель и одышка, головные боли — вот основные симптомы "длительного COVID". Исследование по теме провели сотрудники Университетских больниц Женевы (HUG), Женевского университета и Главного управления здравоохранения Женевы.Еще весной в Швейцарии создали систему COVICARE, при помощи которой проводится мониторинг состояния пациентов с COVID-19, которые лечатся дома. Под наблюдением медиков оказались 669 человек, средний возраст которых составил 43 года. У всех участников программы не было особых факторов риска, способных спровоцировать развитие тяжелого течения коронавирусной инфекции.Предполагалось, что пациенты, наблюдаемые в рамках COVICARE, должны быстро преодолеть инфекцию, но в реальности оказалось, что через полтора месяца после постановки диагноза почти у тридцати процентов больных сохранялись некоторые симптомы COVID-19. Кроме физических недомоганий, "длительный коронавирус" вызывал у людей серьезное беспокойство, что тоже отражалось на их состоянии негативно. Ученые говорят, что необычайно длительное течение коронавируса нуждается в дополнительном изучении.