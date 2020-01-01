7 причин, по которым стоит полюбить морепродукты
Причина 1: улучшится зрение
В морепродуктах имеются невероятно полезные жирные кислоты. Благодаря им можно значительно подправить зрение. Наиболее эффективными будут моллюски, ведь в них имеется витамин А. Конечно, это не говорит о том, что поедание крабов, кальмаров или мидий поможет исправить зрение с -7 до нулевых диоптрий. Но ради профилактики и улучшения здоровья зрительной системы не лишним будет включить в рацион морепродукты.
Причина 2: снижается риск депрессии
Морепродукты необходимы тем, у кого наблюдаются депрессивные настроения, хронический стресс, тревожность, беспокойства. Благодаря им можно снизить симптоматику. В качестве профилактики продукты из моря тоже помогут.
Причина 3: замедлятся процессы старения
Протеин и жирные кислоты - вот чем богаты морепродукты. А это крайне необходимо для кожи. Благодаря таким ингредиентам замедлятся процессы старения, будет вырабатываться коллаген. Жирные кислоты сделают кожу значительно моложе и свежее.
Причина 4: предотвратится анемия
В пище подобного типа содержится цинк и железо - это верные спутники в предотвращении анемии или малокровия. Морепродукты способны повысить гемоглобин.
Причина 5: улучшится здоровье сердечно-сосудистой системы
Немаловажная причина, не так ли? Морепродукты полезны для сердце за счет жирных кислот. Также она поглощает повышенный уровень холестерина, поэтому для правильного результата продукты из моря нужно включать в рацион два раза в неделю.
Причина 6: повысится либидо
Морепродукты, не секрет, являются мощным афродизиаком. Сексуальная жизнь будет на высоте при потреблении подобной пищи на регулярной основе. Нередко для соблазнения именно их и используют. Важнейшими компонентами в этом вопросе называют цинк и селен, коих в морепродуктах полным полно.
Причина 7: кости станут крепче
Костная система нуждается в регулярном пополнении полезных элементов. Таковым, разумеется, является кальций. В морских продуктах его очень много, что полезно для здоровья костей. В том числе это поможет предотвратить артрит.
Помните: одни только морепродукты не помогут в решении всех проблем со здоровьем. В целом необходимо комбо в виде правильного и сбалансированного питания, активных физических нагрузок, качественного сна и отсутствия вредных привычек. Будьте здоровы!
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