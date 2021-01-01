Психолог рассказала, как встретить Новый год с хорошим настроением

Уходящий год стал нелёгким для многих россиян. Пандемия коронавируса спровоцировала кризис во многих отраслях жизни. На фоне проблем очень сложно погрузиться в новогоднее настроение и спокойно встретить праздники.Многие россияне уже начали опасаться наступающего года, поскольку разные эксперты и учёные озвучивают самые разные прогнозы.Люди боятся, что в 2021 году ситуация может усугубиться. С таким настроем новогодние праздники только усиливают негативные эмоции. Психолог Надежда Рябичкина рассказала радио Sputnik, что для преодоления тревоги и приобретения праздничного настроения необходимо перестать зацикливаться на будущем.Специалист рекомендует жить сегодняшним днём и надеяться на лучшее. В таком случае, по мнению Рябичкиной, всё именно так и произойдёт.