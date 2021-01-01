Третья волна будет: Мясников сделал неутешительный прогноз

Известный врач Александр Мясников не верит в оптимистичные прогнозы по заболеваемости коронавирусом. Ранее медик предупреждал о том, что COVID-19 станет таким же сезонным заболеванием, как и грипп.

Многие учёные и доктора уверены, что в следующем году пандемия пойдёт на спад и люди будут болеть по остаточному принципу. Однако Мясников придерживается другого мнение. Он считает, что весной 2021 года произойдёт третья крупная волна заболеваемости коронавирусом и она не будет последней.

В этот период снова существенно возрастёт прирост новых заболевших, а также проявится сильная нагрузка на систему здравоохранения. Врач не исключил, что регионам придётся закрыться на карантин, чтобы держать эпидемиологическую ситуацию под контролем.
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https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Инфекционные болезни

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