Вейпинг увеличивает риск заражения COVID-19
Исследователи из США доказали, что подростковый вейпинг повышает риск заражения COVID-19. Возможно, любители электронных сигарет чаще контактируют с зараженными поверхностями, реже моют руки или просто подносят устройство ко рту - объяснений у этого феномена может быть несколько. Исследователи обращаются в этой связи к молодым людям, которые часто считают, что их возраст является надежной защитой от заражения коронавирусом. В данном случае дополнительной защиты от болезни нет, поскольку курение увеличивает активность рецепторов оболочки легких, к которым приклеиваются коронавирус и другие подобные патогены вроде гриппа.
Ученые из Стэндфордского университета еще в августе доказали, что подростки, увлекающаяся вейпингом, в 5-7 раз более часто демонстрируют симптомы коронавируса вроде кашля, лихорадки и одышки, по сравнению с теми, кто никогда не курил. Это касается даже молодых людей, которые употребляют не содержащие никотина вещества. Сами по себе подростки более уязвимы перед развитием никотиновой зависимости.
У молодых людей мозг ещё не является взрослым и до конца сформированным, что подталкивает их к рискованному поведению и формированию разных зависимостей. Отметим, что никотин - не единственная опасность электронных сигарет. В последние годы наблюдается большое количество ожогов, взрывов, химических повреждений от использования данных гаджетов, а также передозировок химических веществ, входящих в состав электронных сигарет.
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