Вейпинг увеличивает риск заражения COVID-19

Новое исследование показало, что увлекающиеся электронными сигаретами подростки более остальных своих ровесников рискуют заразиться коронавирусом. Это еще одна опасность гаджетов, получивших в последние годы большое распространение.Исследователи из США доказали, что подростковый вейпинг повышает риск заражения COVID-19. Возможно, любители электронных сигарет чаще контактируют с зараженными поверхностями, реже моют руки или просто подносят устройство ко рту - объяснений у этого феномена может быть несколько. Исследователи обращаются в этой связи к молодым людям, которые часто считают, что их возраст является надежной защитой от заражения коронавирусом. В данном случае дополнительной защиты от болезни нет, поскольку курение увеличивает активность рецепторов оболочки легких, к которым приклеиваются коронавирус и другие подобные патогены вроде гриппа.Ученые из Стэндфордского университета еще в августе доказали, что подростки, увлекающаяся вейпингом, в 5-7 раз более часто демонстрируют симптомы коронавируса вроде кашля, лихорадки и одышки, по сравнению с теми, кто никогда не курил. Это касается даже молодых людей, которые употребляют не содержащие никотина вещества. Сами по себе подростки более уязвимы перед развитием никотиновой зависимости.У молодых людей мозг ещё не является взрослым и до конца сформированным, что подталкивает их к рискованному поведению и формированию разных зависимостей. Отметим, что никотин - не единственная опасность электронных сигарет. В последние годы наблюдается большое количество ожогов, взрывов, химических повреждений от использования данных гаджетов, а также передозировок химических веществ, входящих в состав электронных сигарет.