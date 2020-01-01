Уменьшить внутриглазное давление поможет необычный гель

Исследователи Технологического института Джорджии разработали новое лечение глаукомы без оперативного вмешательства, ежедневных капель и периодических инъекций, контролирующих внутриглазное давление.В основе методики лежит применение гидрогеля, который открывает альтернативный путь выхода лишней жидкости из глаза. Ее эффективность доказали эксперименты с животными.Предшественник геля вводят с помощью полой иглы в супрахориоидальное пространство глаза. Внутри он меняет свою химическую структуру, образуя гелевый канал-дренаж для жидкости. Обычно жидкость покидает глаз через трабекулярную сеть. Она представляет собой сетчатое соединительное образование, которое соединяет ресничный край радужки с краем задней поверхности роговицы.Также есть альтернативный выход влаги - через само супрахориоидальное пространство. При глаукоме основной отток блокируется. Гидрогелевые каналы открывают путь в супрахориоидальном пространстве на несколько месяцев. В рамках экспериментов удавалось добиться снижения давления сроком на 4 месяца.