Ученые озвучили лучший способ приготовления говядины
Ученые, представившие свое исследование в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry, обнаружили, что по сравнению с варкой или жаркой, су-вид увеличивает усвояемость говяжьего белка при имитации пищеварения.
Высокая температура приготовления заставляет белки мяса претерпевать различные изменения, а вот относительно низкая температура при су-вид (около 60 градусов по Цельсию) и низкое содержание кислорода позволяют получить нежный, сочный, равномерно приготовленный стейк.
Исследователи изучили влияние различных методов приготовления на изменения в окислении и структуре говяжьего белка, которые влияют на усвояемость. В результате выяснилось, что жареное мясо было наиболее сильно окисленным, за ним следовало вареное и затем говядина по методу су-вид. Кроме того, этот вариант приготовления привел к меньшему изменению белковой структуры.
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